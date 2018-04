Захваченные фишки переворачиваются и меняют цвет. Идея эта настолько проста и логична, что непонятно, почему такую игру не придумали вплоть до XIX века. Зато потом ее изобретали целых три раза, пишет «Вокруг света».

Цвет клеток в реверси не имеет никакого значения. В современных комплектах все клетки зеленые, старые доски очень разнообразны

Сначала реверси придумали двое британцев — порознь, но почти одновременно. Дело даже дошло до суда. В 1876 году Джон Моллетт представил игру The Game of Annexation («Игра в захват») с крестообразным полем. В 1883-м Льюис Уотерман предложил покупателям развлечение под названием Reversi, в котором поле было квадратным, но игровая механика та же, что и у Моллетта. Название, созвучное английскому to reverse — «переворачивать», приглянулось коммерсанту Фреду Эйрзу. И вскоре уже Эйрз зарегистрировал патент на аналогичную игру под маркой Annex, a Game of Reverses, да еще с квадратным полем, как у Уотермана.

Поразившись такой наглости, Уотерман подал в суд на Эйрза. И потерпел поражение. Ловкий коммерсант стал продавать игру Annexation or Reversiпо обе стороны Атлантики. На рубеже веков она пережила первый пик популярности, однако в череде войн и революций была забыта. Пришлось изобретать ее в третий раз.

Горо Хасэгава разработал концепцию собственной игры в 40-х годах XX века, будучи еще школьником. Японец стремился объединить простоту шашек со стратегической глубиной го. Отец изобретателя, почитатель английской литературы, предложил назвать игру «Отелло». Обращающиеся черно-белые фишки напомнили ему то ли двуличного Яго, то ли союз Дездемоны с мавром.

Трудно поверить, что Хасэгава не знал о существовании реверси: «Отелло» — практически точная копия игры Моллетта и Уотермана. С другой стороны, узнать ему было неоткуда: реверси пребывала в полном забвении, не упоминалась в популярных изданиях, комплекты не выпускались.

В 1971 году Хасэгава оформил патент и организовал выпуск «Отелло». И игра вновь была с восторгом принята публикой. «Отелло» — самая коммерчески успешная настольная стратегия в истории: по некоторым оценкам, всего было продано 40 миллионов копий игры более чем в 100 странах мира, а доходы от продаж превысили 600 миллионов долларов.

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов упоминает «Отелло» в автобиографической книге «В далеком Багио»: «Увидел, как в холле „Террейс Плаца“ играют в „Отелло“ — удивительно увлекательную игру, недавно изобретенную, по словам Эдмондсона, кажется, в Японии, — и не успокоился, пока не приобрел ее. Теперь, правда, думаю, что сделал это напрасно: игра оказалась довольно сложной, а я терпеть не могу проигрывать. Пришлось для побед в „Отелло“ порядком напрягаться…» Виктор Корчной, соперник Карпова, не без злорадства отмечал, что в «Отелло» чемпион играл неважно.

Новичку, даже такому одаренному, как Карпов, нелегко понять логику реверси. Фишки пачками переворачиваются, меняя цвет, преимущество мгновенно переходит от одного участника к другому и обратно. Стратегия напоминает кубик Рубика: чтобы водворить на место нужный элемент, необходимо сперва разрушить все, что уже собрано, а после выстроить заново. Вполне естественно для игры, правила которой трижды создавались с нуля.

«Отелло»

Расстановка

Для игры используется доска 8×8 клеток (можно использовать шахматную, цвет клеток не имеет значения) и 64 фишки, одна сторона которых окрашена в светлый цвет, другая — в темный. Начальная расстановка: четыре фишки в центре доски в шахматном порядке.

Начало игры

Соперники бросают жребий (в Японии это «Камень, ножницы, бумага»), и победитель получает право или выбрать цвет своих фишек, или присудить себе победу в случае ничьей. Первый ход делают черные.

Ход

Играющий белыми выставляет фишки на доску светлой стороной вверх, а его противник — темной. Делая ход, игрок ставит свою фишку так, чтобы взять одну или несколько фишек соперника в клещи. Захваченные фишки немедленно переворачиваются. Выставленная единожды фишка больше не двигается и не снимается с доски, но может сколько угодно раз быть перевернута.

Тактика Новички с первых ходов стремятся захватить побольше фишек и проигрывают. В начале партии лучше захватывать меньше: количество возможных ходов зависит от числа фишек соперника на доске. Простейшая тактика заключается в борьбе за угловые клетки, фишки на которых нельзя зажать с противоположных сторон, а значит, и захватить. Дальше можно отвоевывать территорию от углов к центру. Более продвинутой стратегией считается ограничение возможных ходов противника: так создается позиция, в которой сопернику остаются невыгодные ходы. Одной из самых высококлассных считается тактика свободных темпов, которую можно описать правилом: «Если можешь, отдай ход сопернику». Темп в реверси обратный, и выигрывает тот, кто замедляется в развитии.

Захват

Каждый ход должен заканчиваться захватом. Он выполняется по вертикали, горизонтали и диагонали, цепочка захваченных фишек должна быть прямой, без разрывов и фишек другого цвета. Разрешен комплексный захват, когда ход замыкает сразу две-три ветки взятия. Пасовать нельзя, кроме случаев, когда сходить в принципе невозможно.

Цель игры

«Перевербовка» фишек идет на протяжении всей игры вплоть до момента, когда оба соперника не смогут сделать ход. После этого производится подсчет выставленных фишек. Выигрывает тот, у кого на доске их окажется больше.

Вариации ■ Черная дыра — выбранная случайным образом клетка помечается как «черная дыра». На нее запрещается ставить фишки, и она прерывает линию взятия. ■ Антиреверси — реверси-поддавки: выигрывает игрок, у которого остается меньше фишек.

В порядке бренда

Название «Отелло» защищено авторским правом, и производителям выгоднее использовать свободное название «реверси», чтобы не платить лицензионных отчислений. Однако все международные турниры проводятся под брендом «Отелло» и по японским правилам. В Советском Союзе игра выпускалась под названиями «реверси» и «полусальто».

Человек обречен

В 1997 году тогдашний чемпион мира Такэси Мураками попробовал сыграть с компьютером (программа «Логистелло»). И проиграл 6 : 0. В реверси машины сильнее.

При схожести игрового комплекта правила реверси XIX века и современной «Отелло» различаются. В частности, в реверси у каждого участника был строго фиксированный запас фишек — 32 штуки, и если фишки заканчивались, игрок не мог одолжить их у соперника. В «Отелло» все фишки общие

«Отелло» — официальная интеллектуальная спортивная дисциплина.Первый чемпионат Японии прошел в Токио 4 апреля 1973 года. В 1977-мтам же состоялся первый чемпионат мира

За один ход в реверси можно перевернуть максимум 17 фишек. Такая позиция маловероятна, разве что мастер играет с неопытным соперником

Фишки в реверси могут быть круглыми, квадратными, цилиндрическими, шаровидными и даже встроенными в доску — поворотными, в виде приз мы с белой, черной и зеленой гранями

Честно у компьютера в реверси не выиграть. К счастью, мобильные приложения научились поддаваться.

