​Президент США Дональд Трамп предложил Владимиру Путину во время телефонного разговора в марте провести встречу в Белом доме. Об этом журналистам рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Но конкретных обсуждений о возможной встрече пока не велось — после очередного сбоя в российско-американских отношениях.

Разговор был конструктивный и деловой, заметил Ушаков. «После этого произошел очередной сбой в наших отношениях: высылка 60 дипломатов, закрытие генконсульства, — напомнил он. — Российская сторона была вынуждена зеркально отвечать».

«С 20 марта конкретных обсуждений о возможной встрече не велось», — констатировал помощник российского лидера. «Встреча важная, нужная не только для наших стран, но и для всего международного сообщества», — также сказал он. Кроме того, Ушаков заметил, что после разговора 20 марта прошло еще очень мало времени.

На вопрос о шансах такой встречи, помощник президента сказал, что хотел бы верить, что подготовка начнется и «что те шаги, которые американцы предприняли на основе совершенно бездоказательных обвинений, будут приостановлены и в какой-то момент мы сможем подойти к началу серьезного и конструктивного диалога».

Minval.az