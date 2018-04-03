Несколько сезонов подряд американская актриса Лив Тайлер является амбассадором марки нижнего белья Triumph. Этой весной она пошла дальше – лично придумала дизайн премиальной линии Essence.

Как пишет издание 7Дней, новоявленный дизайнер сделала ставку на женственность и элегантность, но добавила сексуальности с помощью переплетений и полупрозрачных вставок.

Среди явных хитов – кружевная юбка-карандаш с высокой линией талии, которую можно днем надеть с объемным трикотажным верхом, а вечером – с соблазнительным бюстье.

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