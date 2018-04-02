Государственной миграционной службой были задержаны 1 гражданин Марокко и 1 гражданин Камеруна.

Как сообщили в ГМС, в ходе мероприятий по борьбе с незаконной миграцией были задержаны 8 граждан Непала.

В ходе расследований выяснилось, что граждане Марокко и Непала нарушили правила пребывания и проживания на территории Азербайджана.

Граждан Непала обманным путем привез в Азербайджан их соотечественник Паражули Ситарам, пообещав им высокооплачиваемую работу.

За совершенные ранее незаконные действия Паражули Ситарам был выслан из страны.

Кроме того, было установлено, что задержанный за незаконное проживание на территории Азербайджана гражданин Камеруна Лорил Тененг Меши Кристелле ранее был студентом в Азербайджане.

Лорил Тененг Меши Кристелле было выдано разрешение на временное проживание для получения образования с очной формой обучения. Несмотря на отмену разрешения, гражданин Камеруна не покинул страну.

Принимаются соответствующие меры по высылке иностранцев за пределы Азербайджанской Республики.

Minval.az