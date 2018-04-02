Власти Турции выдали ордеры на арест восьми членов движения FETO, включая его лидера Фетхуллаха Гюлена, по делу об убийстве в 2016 году российского посла Андрея Карлова, сообщает в понедельник газета «Йени шафак».

По информации издания, следствие полагает, что проживающий в США Гюлен мог быть главным организатором нападения на Карлова.

Нападение на Карлова произошло 19 декабря 2016 года во время его выступления на открытии фотовыставки, организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая. Российский посол скончался от полученных ранений.

Стрелявший в посла Мевлют Мерт Алтынташ был убит в ходе полицейской операции. Ранее прокуратура Анкары сообщала, что Алтынташ лично знал Гюлена.

В Анкаре также считают, что проживающий в США турецкий проповедник Гюлен стоит за организацией попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года.

Minval.az