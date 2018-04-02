Глава Министерства общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан обвинил ООН в пособничестве террористам. Его слова передает The Jerusalem Post.

«Израилю не нужно сотрудничать с Организацией Объединенных Наций, потому что она — наш враг, она превратилась в Министерство иностранных дел ХАМАСа», — сказал Эрдан во время выступления на местном радио.

Такое заявление министра последовало после того, как ООН и ЕС выразили озабоченность начавшимися ранее на границе сектора Газа столкновениями между протестующими палестинцами и израильскими военными.

Minval.az