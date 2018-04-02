Первая в России попытка доставить почту беспилотником закончилась неудачей — вскоре после взлета аппарат «Почты России» врезался в жилой дом в Бурятии и разбился. Предварительно, при запуске произошло нештатное отключение электронного оборудования.

«Причины неисправности будут установлены после расшифровки телеметрических данных», — сообщили АГН «Москва» в пресс-службе компании. Тестовый запуск БПЛА перенесли на неопределенный срок.

Запуск был осуществлен с площадки около отделения связи в 105-м микрорайоне Улан-Удэ. По плану дрон должен был доставить корреспонденцию в село Тарбагатай Тарбагатайского района Бурятии. Однако спустя несколько минут после запуска беспилотник врезался в дом и упал. По словам организаторов тестового запуска, причиной ЧП оказались многочисленные точки Wi-Fi, который сбили дрон с пути.

Minval.az