Как только американские дизайнеры не изображали Трампа – и клоуном, и в дыре, а теперь вот превратили его в свинью.
Журнал New York Magazine разместил на обложке нового номера коллаж с фотографией Дональда Трампа, пририсовав ему свиное рыло.
Как только американские дизайнеры не изображали Трампа – и клоуном, и в дыре, а теперь вот превратили его в свинью.
Журнал New York Magazine разместил на обложке нового номера коллаж с фотографией Дональда Трампа, пририсовав ему свиное рыло.
Дата: 2018/04/02 17:50
Раздел: Мир
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