Как только американские дизайнеры не изображали Трампа – и клоуном, и в дыре, а теперь вот превратили его в свинью.

Журнал New York Magazine разместил на обложке нового номера коллаж с фотографией Дональда Трампа, пририсовав ему свиное рыло.

Minval.az