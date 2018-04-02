Немецкий бундесвер хочет ввести военную форму для беременных до конца 2018 года. Об этом сообщает Frankfunter Allgemaine Zeitung.

Издание отмечает, что около 2% женщин-солдат (от 20 тысяч, — ред.) — это беременные, которые раньше были вынуждены носить гражданскую одежду.

В Минобороны Германии отметили, что закупки формы должны начаться в конце этого года.

Пока оцениваются отзывы и пожелания женщин-военных, чтобы можно было усовершенствовать форму.

Ранее были протестированы 500 комплектов униформы различных размеров и комбинаций. В Минобороны уточнили, что форму можно будет носить в течение всего цикла беременности.

Minval.az