«Сегодня Турция находит террористические группировки вдали от границ и входит в их убежища. Они бегут, мы их гоним».

Как сообщают турецкие СМИ, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на церемонии открытия в Стамбуле 80 школ и 59 спортивных школ.

«Они убежали в Африн (Сирия), Синджар (Ирак). В Багдаде мы специально подчеркнули: «Если можете, решите, иначе мы придем и решим». Мы не ждем чьего-то разрешения для этого. Мы не зависим ни от чьего мнения. Вчера вечером мы были в самой близкой к Африну точке. У нас состоялась прекрасная встреча. Идет подготовка для продвижения вперед к новым целям. О новых целях мы можем услышать в любой момент», — сказал он.

Президент Турции заявил, что у народа, не имеющего целей, не может быть будущего:

«Вы увидите Турцию 2053 и 2071 годов. Наша цель ввести Турцию в 10 самых демократичных и экономически развитых стран мира».

Minval.az