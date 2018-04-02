Сборная Азербайджана в составе футболистов в возрасте до 17 лет примет участие в Турнире развития УЕФА, который будет организован в Боснии и Герцеговине.

До соревнований, которые стартуют 9 апреля, в Баку состоятся учебно-тренировочные сборы команды. К шестидневному тренировочному процессу, который начнется 3 апреля, были привлечены 24 футболиста.

В состав включены следующие футболисты: Вусал Шабанов, Мушфиг Надиров, Неймат Шихамиров, Руфат Ахмедов, Ника Бачалиашвили, Вейсал Рзаев, Самир Магеррамли, Рауф Магеррамов (все – «Габала»), Магомед Ахмедов («Ветен»), Махир Гасанов, Фарид Юсифли, Валех Гахраманлы (все – «Нефтчи»), Рамин Магеррамов, Фарид Мухтаров, Ибрагим Новрузов, Самир Абдуллаев (все – «Кешля»), Неймат Мусаев («Кяпяз»), Эмиль Байрамов («БРВ-Спорт», Украина), Абубекир Ибрагимов («Махачкала», Россия), Эльдар Гулиев, Тугай Ализаде (оба – «Шахтёр», Украина), Джалал Джебраилов, Джавидан Аббасзаде (оба – «Сумгайыт»).

В их числе сын главного тренера основной сборной Азербайджана Гурбана Гурбанова Муса Гурбанлы («Карабах»).

Отметим, что на турнир, который продлится 8 дней, поедут 20 футболистов. Сборная Азербайджана 11 апреля встретится со сборной Македонии, 13 апреля — Хорватии, 15 апреля — с командой Боснии и Герцеговины.

Minval.az