«После выборов господин президент заново сформирует правительство».

Об этом заявил заместитель исполнительного секретаря ПЕА, депутат Сиявуш Новрузов. Он напомнил, что согласно требованиям законодательства, после выборов правительство в полном составе будет отправлено в отставку.

«Чья деятельность была удовлетворительной, тот будет утвержден в составе нового правительства, а чья деятельность была неудовлетворительной – тот не будет. Они дают отчет господину президенту», — сказал он в интервью газете «Ени Мусават».

С.Новрузов также ответил на вопрос, будет ли в канун выборов принято какое-либо решение в связи с проблемными кредитам:

«Есть те, кто взял кредит, чтобы открыть свое дело или создать фермерское хозяйство, а есть те, кто брал кредит на покупку автомобиля. Например, у кого-то была возможность купить автомобиль за 10.000, но он взял кредит и купил машину за 50.000. Проблемы таких людей отличаются. Есть те, кто брал кредит на жилье. Они относятся к совсем другой категории.

Этот вопрос расследуется. Необходимо по-разному относиться к тем, кто брал кредит на свадьбу, или на поездку в санаторий, и к тем, кто брал на создание фермерского хозяйства, или кто не может выплатить кредит из-за ущерба, нанесенного его хозяйству. Имеется расследующая комиссия. Большая часть кредитов в Азербайджане связана с транспортными средствами. В связи с этим проходит расследование, дано поручение, этим занимаются как государственные, так и частные банки. О последнем состоянии будет доложено, после чего будет принято решение. Но тут речь идет не только о государстве. Большинство банков частные. С ними должно быть заключено такое соглашение, чтобы и банки могли дальше продолжать свою деятельность, и взявшим кредит стало легче».

Minval.az