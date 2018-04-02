Архитектор из Польши потратила тысячи долларов на пластические операции, после чего назвала себя первой «живой Барби» в стране. Об этом пишет The Sun.

По словам 25-летней Анеллы, она не планировала превращаться в куклу, однако после первой коррекции носа не смогла остановиться. В результате она решила начать новую жизнь, потратив более 42 тысяч долларов на увеличение губ и груди.

«Я люблю все странное, сумасшедшее, уникальное. Возможно, потому что я сама такая. Мне нравятся люди с харизмой, те, кому есть, что сказать. Люди, которые могут создавать что-то прекрасное, прекрасны внутри», — поделилась девушка.

Minval.az