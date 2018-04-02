В редакциях журнала Forbes Kazakhstan и сайта Ratel.kz в Алма-Ате прошли обыски.

По словам издателя Forbes Kazakhstan Арманжана Байтасова, в понедельник, 2 апреля в редакцию зашли две опергруппы алматинского департамента внутренних дел, одна группа начала проводить обыск, вторая группа увезла заместителя главного редактора журнала Александра Воротилова.

Об обыске в редакции портала Ratel.kz написал в Facebook’e журналист Вадим Борейко. Позже на странице издания сообщили, что задержаны главный редактор аналитического сайта Ratel.kz Марат Асипов, заместитель главного редактора Сапа Мекебаев и обозреватель Анна Калашникова.

Причины обысков, которые начались около полудня, пока неизвестны. В департаменте внутренних дел Алма-Аты не прокомментировали информацию об обыске.

В апреле 2017 года алматинский суд вынес решение о взыскании с журналистов Forbes Kazakhstan и Ratel.kz около 50 миллионов тенге в пользу бывшего министра финансов, бизнесмена Зейнуллы Какимжанова и его сына бизнесмена Ильхалида Какимжанова.

Ratel.kz и Forbes.kz в своих журналистских расследованиях утверждали, что Зейнулла Какимжанов причастен к коррупционным деяниям. Суд также обязал журнал Forbes.kz удалить с сайта и аккаунтов издания в социальных сетях 10 статей и опровергнуть сведения, изложенные еще в девяти статьях. Сайт Ratel.kz должен опровергнуть и удалить 13 статей, которые, согласно решению суда, не соответствуют действительности.

Журналисты изданий заявили, что не согласны с решением суда и намерены его обжаловать. Обыски проводятся на фоне принятого 30 марта решения суда Алма-Аты о блокировке сайта.

Minval.az