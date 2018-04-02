Исполнение военно-технических контрактов стало камнем преткновения между Азербайджаном и Россией. Основные претензии сводятся к тому, что Москва поставила азербайджанской стороне бракованное вооружение. Кремль отвергает предğявленные претензии, считая их необоснованными и не соответствующими действительности.

Кульминацией рекламационного процесса, связанного с некачественным исполнением условий российско-азербайджанского военно-технического сотрудничества, явилась статья Юрия Бараневича «Поставки российского оружия в Азербайджан вызывают недовольство в Баку и негодование в Армении», опубликованная на сайте белорусского оппозиционного Интернет-издания «Беларуская Праўда». Основной посыл данного информационного материала состоит в том, что Баку проявляет недовольство состоянием и качеством взаимодействия с Москвой. В частности, автор отмечает, что Азербайджан имеет особые претензии к исполнению условий контрактов на поставку танков Т-90С, а также БМП-3, БТР-82, САУ «Мста-С», РСЗО «Смерч», ЗРК «Тор-М2» и ряду других российских вооружений. По мнению белорусского эксперта, основные претензии имеются относительно несоответствия поставленной техники определенным в контрактах перечням технической комплектации, отсутствии технической документации, выходу из строя некоторых образцов вооружений из-за явного заводского брака, а также в отсутствии комплектующих для проведения текущего ремонта.

Между тем, российская сторона считает подобного рода рекламации не только не соответствующими действительности, но и явно политизированными. Как отмечают российские эксперты, основной целью организованной информационной атаки может быть намерение оппозиционных по отношению к Москве и Баку групп влияния спровоцировать международный скандал и вынудить Азербайджан вследствие этого расторгнуть существующие договоренности с Россией в сфере военно-технического обеспечения. Такое развитие событий может поставить стороны российско-азербайджанского альянса на грань открытой конфронтации.

В настоящий момент Россия является одним из основных партнеров во внешней торговле Азербайджана, что позволяет ей занимать второе место в общем товарообороте официального Баку и первое место в азербайджанском импорте.

По состоянию на 2017 год, Москва инвестировала в экономику Азербайджана около $3 млрд., а Азербайджан в экономику России – $1 млрд. Особое место в российско-азербайджанском сотрудничестве занимает экспорт российского оружия в Азербайджан, который, по оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2017 году составил $1,8 млрд.

Таким образом, Азербайджан уверенно занимает шестое место по импорту российского вооружения.

Что же касается исполнения контрактных обязательств, касающихся поставок танков Т-90С, а также БМП-3, БТР-82, САУ «Мста-С», РСЗО «Смерч», ЗРК «Тор-М2», которые, по мнению белорусского автора, были внезапно забракованы представителями официального Баку, то автор очевидно выдает желаемое за действительное.

Юрий Бараневич в своей статье явно перевирает факты и старается поставить под сомнение официальную позицию Азербайджана относительно военно-технического сотрудничества с Россией. Подтверждением этого является мнение азербайджанского эксперта Арзу Нагиева, который, в 2017 году излагая ведущему информационному агентству «Вести Кавказа» мнение Республики Азербайджан относительно сотрудничества с Россией, отметил, что «Москва поставляет Баку самые новые виды собственных вооружений». Арзу Нагиев в своем интервью совершенно точно подтвердил: » то, что мы сегодня получаем из России – это лучшие вооружения, которые мы имеем».

Белорусский автор, конечно, может не согласиться с мнением Арзу Нагиева, ссылаясь на то, что азербайджанский коллега, вероятно , некомпетентен в области военной тематики, но как быть с мнением Верховного Главнокомандующего страны? В беседе с генеральным директором МИА «Россия сегодня» Дмитрием Киселевым по случаю 25 годовщины азербайджанской независимости 18 октября 2016 года глава Республики Азербайджан сообщил то, что вдребезги разбивает всю логическую конструкцию Юрия Бараневича о «бракованном российском оружии». В частности, Ильхам Алиев подчеркнул, что «главным нашим партнером… является Россия. С Россией было заключено контрактов… порядка до 5 миллиардов долларов, и большая часть этих контрактов уже реализована. То есть сегодня вооружение азербайджанской армии это в основном российское вооружение. Мы довольны этим сотрудничеством, и мы являемся одним из серьезных покупателей российского оружия, одним их крупных, .. и уровень сотрудничества хороший».

Верховный Главнокомандующий Азербайджана в своем интервью точно подметил, что «сегодня вооружение азербайджанской армии — это в основном российское вооружение». Однако, исходя из выводов Юрия Бараневича о том, что все российское вооружение — это брак, то практически все «вооружение азербайджанской армии» стоит отправлять в утиль? Ведь сам Ильхам Алиев заявил, что техническую основу ВС АР составляет российское оружие, которое, по мнению белорусского эксперта, поломано, не стреляет и не взрывается.

Вот уж подмастил так подмастил Азербайджану Юрий Бараневич. Его откровения можно расценивать как прямой призыв армянской стороне начинать военную операцию против Азербайджана, который даже не сможет должным образом отреагировать, поскольку все его вооружение — это брак. Выходит, белорусский автор своими выводами оказывает услугу исключительно Еревану? Действительно ли его статья была опубликована независимым белорусским экспертом, а не агентом Армении?

В полном соответствии с условиями заключённых контрактов поставленные в Баку единицы российской боевой техники и боеприпасов к ним приняты на вооружение Азербайджана. При этом все импортированное вооружение подлежало тщательной проверке на предмет соответствия техническим параметрам и комплектации, готовности к боевому применению.

Таким образом, никаких претензий к качеству российского оружия в Азербайджане не было, несмотря на заявление обратного со стороны белорусского автора. Оружие, поставляемое из Москвы в Баку, полностью соответствует предусмотренным условиями военно-технического контракта.

В общей сложности, с момента заключения военно-технического контракта в 2010 году по настоящее время Азербайджану было поставлено российской стороной три батальона (94 единицы) танков Т-90С, примерно три батальона (около 100 единиц) боевых машин пехоты БМП-3, один дивизион (18 единиц) самоходных артиллерийских установок «Мста-С», один дивизион (18 пусковых установок) реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч», один дивизион (18 единиц) самоходных артиллерийских орудий «Вена» и одна батарея (6 единиц) тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» (новая модификация «Буратино»).

Азербайджанские специалисты на основе сравнительно-сопоставительного анализа технического обеспечения вооруженных сил Армении и Азербайджана неоднократно подтверждали то, что российское вооружение, поставляемое в Баку, существенно превосходит по качеству то, что поставляется Еревану. Белорусский автор, видимо, совершенно не владеет оперативной информацией, исходящей из азербайджанских оборонных структур. В противном случае он не стал бы строить свои выводы, которые кардинально отличаются от мнения министра обороны Азербайджана Закира Гасанова. Так, выступая на официальном брифинге в июле 2017 года, глава оборонного ведомства Республики Азербайджан официально подтвердил то, что поставка российских танков, РСЗО «Смерч» и установок «Мста-С» была выполнена на 90%, и Баку успешно применяет это вооружение.

Иначе говоря, Закир Гасанов лично подтвердил то, что никаких претензий к России относительно исполнения условий контракта в части сроков поставок, технических характеристик и комплектации на момент его заявления не было.

Примечательно то, что поставленные Баку противотанковые ракеты «Корнет» 1998 года и СПУ «Хризантема-С» 2005 года намного более современны, чем поставляемые Армении СПУ «Конкурс», что также подтверждается азербайджанскими источниками.

Азербайджанские СМИ в своих публикациях о военно-техническом сотрудничестве с Москвой отмечали, что, благодаря российскому вооружению ПВО Азербайджана «усилилась настолько, что в случае возможной войны применение Арменией ВВС почти невозможно, а уязвимой стала не только передовая, но и еще большая часть воздушного пространства Армении».

Казалось, подобного прогресса достичь было бы практически невозможно, если бы Азербайджан принимал бракокованное, не готовое к боевому применению российское оружие. Ведь не будет же врать азербайджанское информационное агентство, рассказывая басни о, якобы, мнимом усилении обороноспособности своего государства, тем самым, создавая объективные предпосылки для страсного желания Армении опытным путем проверить то, насколько представленные сведения могут соответствовать действительности?!

Несостоятельным является и вывод белорусского эксперта о том, что Азербайджан лишён возможности производить ремонт российского оружия и выполнять технические работы по его модернизации и обеспечению боеприпасами. Ещё в сентябре 2014 года Баку начал переговорный процесс с компанией «Рособоронэкспорт» о создании на азербайджанской территории центров по обслуживанию советских и российских вооружений и военной техники, поставленных ранее Азербайджану.

Помимо прочего, с 2014 года Баку имеет лицензионное соглашение на производство российских автоматов АК-74М, а также боеприпасов для российского гранатомета РПГ-7.

В настоящий момент Азербайджан осуществляет производство более 900 наименований изделий военного назначения – от снайперских и штурмовых винтовок, авиабомб и снарядов до бронетранспортеров, реактивных систем залпового огня и беспилотников.

В силу этого, если у азербайджанской стороны существуют какие-либо претензии относительно качества боеприпасов и комплектующих к российскому вооружению, то обращение к Москве, в этом случае, явно не по адресу. Баку располагает всем необходимым для того, чтобы производить большинство видов боекомплектов на собственной территории.

Естественно, Россия не отказывается от обязательства проводить ремонт тех военных агрегатов, работу над которыми не может произвести Баку своими силами. Однако сервисное обслуживание поставленного вооружения возможно только не ранее 2021 года.

В этой связи, требовать от Москвы нарушить положения контракта, касающиеся сроков сервисного обслуживания, Баку не вправе.

Таким образом, азербайджанские источники в очередной раз официально подчеркнули то, что никаких претензий к российскому орудию нет. В силу этого, представленные сведения достаточны для того, чтобы уличить Юрия Бараневича в очевидном намерении апеллировать неподтвержденными данными, являющимися либо результатом корыстного умысла испортить российско-азербайджанские отношения, либо плодом воображения. Тем не менее, вместо того, чтобы транслировать в азербайджанские СМИ «откровенную лажу», Юрию Бараневичу стоит заняться более подходящим для него делом — вышиванием крестиком, например.

Денис Коркодинов

Minval.az