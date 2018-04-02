Более 1240 мирных жителей стали жертвами обстрелов и бомбардировок в Сирии в марте 2018 года. Об этом говорится в докладе Сирийской правозащитной организации (SNHR), опубликованном в апреле, передает «Анадолу».

По данным доклада, 80 процентов погибших, или 1006 человек, являются жертвами обстрелов и бомбежек сил режима Башара Асада и ВКС России.

В результате обстрелов и бомбежек режима погибли 914 сирийцев, в том числе 203 ребенка и 186 женщин.

Кроме того, в марте в Сирии 12 человек погибли в результате пыток.

В результате ударов ВКС России погибли 92 сирийца, в том числе 14 женщин и 46 детей. 90 процентов авиаударов в Сирии пришлось на жилые кварталы.

С начала года жертвами боев в Сирии стали 3404 человека, говорится в докладе.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.

Minval.az