Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в дагестанский Каспийск, количество военнослужащих возрастет кратно.

Как передает РИА Новости, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Принято решение о переводе Каспийской флотилии в Каспийск. Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно», — сказал Шойгу на совещании с руководством Минобороны.

По его словам, перевод флотилии является серьезной составляющей безопасности в Каспийской регионе.

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