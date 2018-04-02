Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят возможные дополнительные меры для укрепления перемирия в Сирии и для обеспечения работы зон деэскалации, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин обсудит с президентом Ирана Хасаном Роухани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выполнение договоренностей, достигнутых по итогам Первого трехстороннего саммита в Сочи 22 ноября 2017 года. Запланирован обмен мнениями о возможных дополнительных мерах в целях укрепления режима прекращения боевых действий в Сирии, обеспечения функционирования зон деэскалации, решения гуманитарных проблем и продвижения политического урегулирования», — говорится в сообщении.

Minval.az