Из-за дела об отравлении Скрипаля из разных стран в целом были или будут выдворены более 140 российских дипломатов. Бывший российский шпион – 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены 4 марта нервно-паралитическим веществом типа «Новичок». Лондон утверждает, что это была попытка убийства, ответственность за которую несет Кремль.

Позиция Великобритании нашла поддержку почти в 30 странах мира, которые выдворили российских дипломатов. Накануне вечером стало известно, что одного российского дипломата, который работает в швейцарском посольстве в Тбилиси, вышлет и Грузия.

В связи с этим армянские Первый информационный пишет, что провозглашенная Арменией политика «и – и» явным образом не сработает в контексте усугубляющегося противостояния Россия-Запад, когда очень многие страны встают перед дилеммой.

«Конечно, не рационально со стороны Армении ожидать оглашения позиции по вопросу Скрипаля, а тем более – реализации каких-то действий, с другой стороны, Ереван должен хотя бы воздерживаться от заявлений, действий, которые в глазах международного сообщества могут быть отождествить ее с Москвой.

Премьер-министр Карен Карапетян в пятницу принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Армении Ивана Волынкина, который завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране. Премьер-министр поблагодарил посла Волынкина за сотрудничество и плодотворную работу, отметив, что достойны высокой оценки личный вклад и усилия посла, направленные на развитие двусторонних отношений.

Откровенно говоря, непонятно, о каких именно усилиях и о каком вкладе Волынкина говорит Карапетян, когда в армяно-российских отношениях послы обеих стран, по сути, играют только техническую роль, и все остальные, даже не очень принципиальные вопросы регулируются исключительно на уровне президентов.

С другой стороны, именно в период пребывания Волынкина в должности посла имела место Апрельская война. То есть, именно в период пребывания Волынкина в должности посла в Армении антироссийские настроения объективно достигли пика – на фоне интенсивных поставок российского вооружения Азербайджану.

С другой стороны, действующий посол России своими несколькими заявлениями неуместно вмешивался во внутренние дела Армении. Например, Волынкин считал, что закон Армении об НПО должен быть подогнан под соответствующее российское законодательство – якобы с целью исключения вмешательства Запада.

Конечно, подобные заявления Волынкина в Армении не удостоились государственной реакции, вместо этого, Волынкина мы провожаем с дифирамбами, озвучиваемыми на уровне первых лиц.

Западные страны выдворяют российских дипломатов не только с целью оказать политическое давление на Москву, но также и с целью ограничения деятельности российских спецслужб в своих государствах. В Армении замечается диаметрально противоположная тенденция: в эти дни активно обсуждается вопрос размещения подразделений военной полиции РФ на территории 102-й военной базы в Гюмри. Независимо от тенденций подобного решения, очевидно, что в Армении существенно увеличивается российское присутствие – со всеми вытекающими из этого последствиями.

Конечно, эта история напрямую не имеет связи с сегодняшней конфронтацией Россия-Запад, но явным образом выявляет, что представления властей Армении, сегодняшние армяно-российские отношения полностью противоположны общемировому контексту.

Minval.az