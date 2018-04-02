Внук вице-премьера, председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанова Наиль Аллахвердиев остался недоволен приговором суда.

Как передает Qafqazinfo, Н.Аллахвердиев и его адвокаты сочли наказание слишком тяжелым и подали апелляционную жалобу с просьбой смягчить наказание.

Судебный процесс в связи с поданной жалобой пройдет 17 апреля в Бакинском апелляционным суде под председательством судьи Фаига Гасымова.

Н.Аллахвердиев был обвинен в совершении ДТП, повлекшем смерть двух и более лиц, и побеге с места преступления.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 6 годам лишения свободы. В приговоре убрали обвинения по статье УК АР 264, так как в суде прокуратура не смогла доказать факт побега.

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