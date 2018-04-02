В новых сериях «Простоквашино» кота Матроскина озвучит актер и бизнесмен Антон Табаков, сын Олега Табакова, передает «Газета».

«Озвучивать кота Матроскина в новом «Простоквашино» будет Антон Табаков. Сын Олега Павловича согласился подарить свой голос главному герою знаменитого мультфильма», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Антон уже записал голос для новых серий. По словам председателя правления «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, генетическое сходство с голосом Олега Табакова даст Матроскину тот тембр и интонации, которые свойственны первоначальному персонажу.

«Кроме того, очень символично, что Антон согласился продолжить то дело, которое в свое время начал его отец. Это и есть преемственность, для нас она имеет большое значение», — добавила Слащева.

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