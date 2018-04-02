Житель Австралии после уличной драки, в которой он получил ножевое ранение, зашел в паб и заказал пиво, передает «Лента».

Инцидент произошел в прибрежном районе Саншайн-Кост, штат Квинсленд. Мужчина подрался со своим другом в пабе, а затем, когда их выгнали из заведения, продолжил разборки снаружи. В итоге ему воткнули нож в спину. Пострадавший сначала вернулся в бар, заказал пинту пива и выпил ее, а только затем отправился в больницу.

Представитель полиции Квинсленда отметил, что уровень алкоголя в крови мужчин был «значительным». Также он добавил, что пострадавший не стал выдвигать никаких обвинений против своего обидчика.

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