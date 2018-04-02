В Сети раскритиковали видео, на котором отмечают мовлуд Имама Али.

На видеокадрах с празднованием дня рождения Имама Али люди собрались вокруг торта с его изображением и спели песню «Happy Birthday».

Многие пользователи соцсетей раскритиковали это мероприятие, отметив, что это является насмехательством над религией.

Как заявил уполномоченный представитель Управления мусульман Кавказа гаджи Шахин Гасанли, проведение мовлуда таким образом неправильно:

«Религиозные мероприятия должны проводиться в характерной и соответствующей форме. У нашего народа имеются религиозные обычаи и традиции. Естественно, со временем можно вносить некоторые изменения, но при этом категорически недопустимо ударяться в крайности. Тема религии очень чувствительна, поэтому во время проведения таких мероприятий необходимо учитывать их характер.

В таких случаях также играет роль невысокая религиозная грамотность людей. Но есть ряд вопросов, в которых и не требуется высокая религиозная грамотность. Не обязательно учить это по книгам. Я не хочу никого осуждать. Может они пытались таким образом выразить свою любовь. Я не думаю, что они сделали это с плохими намерениями и целенаправленно. Религиозные мероприятия должны проводиться в серьезной атмосфере. Мы не против веселья, однако нельзя допускать выглядящие со стороны смешными действия, которые вызывают унизительную насмешку у людей», — сказал он сайту Qafqazinfo.

Али ибн Абу Талиб ибн Абд аль-Муталлиб ибн Хашим ибн Абд-аль-Манаф — выдающийся политический и общественный деятель; двоюродный брат, зять и пророка Мухаммеда (с), четвёртый праведный халиф (656—661) и первый Имам шиитов.

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