Раймондс Вейонис утвердил изменения в законодательство, предусматривающие перевод всех средних школ в стране на латышский язык обучения к 2021 году

В документе, опубликованном пресс-службой президента Латвии Раймондса Вейониса, указывается, что после 2021 года все средние школы в стране должны вести преподавание на латышском языке. Речь идет в том числе о русских школах, сторонники которых выступали против поправок.

Вейонис считает, что обучение на латышском языке позволит молодым жителям страны получить качественное образование, а в дальнейшем устроиться на работу в Латвии. «Это позволит сформировать более сплоченное общество и более сильное государство», — говорится в его заявлении.

При этом президент заверил, что у национальных меньшинств останется возможность развивать свою культуру и сохранять традиции, поскольку в начальной школе обучение на родном языке будет частично сохранено.

22 марта за поправки в закон об образовании проголосовали депутаты латвийского парламента. В частности они выступили за то, чтобы в 7–9-х классах 80% предметов преподавалось на латышском, а в 10–12-х обучение велось исключительно на государственном языке. Исключение будет сделано лишь для уроков родного языка и литературы.

С критикой реформы выступали представители русскоязычного меньшинства, а также некоторые политики. Так, мэр Риги Нил Ушаков пообещал не давать в обиду представителей национальных меньшинств. По его словам, Рижская городская дума с 2019 года будет выделять средства для организации дополнительных занятий на русском языке.

В России действия латвийских властей также подвергли критике. Так, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал принятые сеймом поправки «пещерной политикой». «Обидно, что наши соседи ведут себя как дикари, прикрываясь заботой о своем национальном будущем», — сказал он РБК.

Minval.az