Сегодня памятная дата для нашей страны.

В ночь с первого на второе апреля 2016 года и в течение дня все приграничные позиции и населенные пункты Азербайджана подвергались интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. В результате артиллерийского обстрела населенных пунктов Азербайджана, расположенных вблизи линии противостояния, погибли шесть гражданских лиц, среди которых двое детей младше 16 лет, 26 человек были тяжело ранены. В результате атак также был нанесен серьезный ущерб многочисленной общественной и частной собственности, в том числе гражданской инфраструктуре. Были разрушены 232 частных жилых дома, 99 электрических столбов, три электрических подстанции, километры водопроводных и газовых труб. Вооруженные силы Армении нанесли удары управляемыми ракетами по социальным учреждениям, включая школы, больницы и места поклонения. В одну из мечетей артиллерийские снаряды крупного калибра попали во время богослужения.

С целью пресечения армянской провокации, обеспечения безопасности гражданского населения командованием Вооруженных сил Азербайджана было принято решение о принятии неотложных ответных мер в направлениях Агдере-Тертер-Агдам и Ходжавенд-Физули.

В результате в ходе четырехдневных боев подразделения Вооруженных сил Азербайджана освободили высоты в районе села Талыш, а также пункт Сейсулан, которые могли представлять угрозу для Геранбойского района и города Нафталан. Была взята под контроль стратегическая высота Леле Тепе, расположенная в направлении Физулинского района и позволяющая контролировать обширную территорию. Также в результате апрельских боев Вооруженные силы Азербайджана обеспечили контроль над дорогами в направлении Агдере-Мадагиз.

В боях были уничтожены принадлежащие армянам 30 танков, до 15 артустановок и укрепленных инженерных сооружений, уничтожены 320, ранены более 500 военнослужащих врага. Победоносный марш-бросок нашей армии в апреле 2016 года надолго запомнился армянским воякам, до сих пор зализывающим раны.

Успех нашей армии обнадежил гражданское общество: в социальных сетях постоянно задается один и тот же вопрос: когда же наконец, начнутся полномасштабные боевые действия? Военные аналитики, эксперты стратегии и тактики очень много говорят на эту волнующую каждого азербайджанца тему, но никто не озвучивает ни сроков, ни решений. Скорее всего потому, что это военная тайна. Но нашему изданию удалось взять комментарий у азербайджанского военного эксперта, ветерана Карабахской войны Абузера Абилова, и вопрос относительно проведения очередной локальной операции стал предельно ясен.

— Сегодня памятная дата для всех нас. 2 апреля 2016 года азербайджанская армия совершила прорыв на фронте, в результате чего удалось отвоевать важные стратегические высоты. Хотелось бы знать, возможно ли скорое повторение аналогичной военной операции, и насколько наша армия готова к полномасштабным военным действиям?

— Я считаю, что апрельские бои 2016 года были генеральной репетицией азербайджанской армии. И главные бои еще впереди, потому что азербайджанская армия долгое время находилась в обороне вблизи вражеских окопов, проводились учения, но учения, как вы знаете, очень далеки от атмосферы реального боя. В 2016 году по приказу нашего главнокомандующего в ответ на провокации армянской стороны азербайджанская армия предприняла локальную операцию по уничтожению боевых точек противника, его живой силы, которая преднамеренно и массированно наступала на наши позиции. И наши бойцы показали себя отличными специалистами — несмотря на тот факт что все же в действиях нашей армии были маленькие недочеты. А все потому что армия наша создавалась и находилась в состоянии обороны 25 лет, а потому все эти мелкие недочеты допустимы с точки зрения военной науки.

Приведу пример: согласно военной науке, наступательная сторона должна была потерять живой силы в три раза больше, чем вражеская. А результате апрельского марш-броска враг потерял в 3-4 раза больше живой силы, и техники, чем наши солдаты. Кроме того, были уничтожены 22 единицы вражеской военной техники, а с нашей стороны потери исчислялись всего в трех единицах, причем две из них уже давно вернулись в строй. Это была локальная операция, разведывательный бой «местного значения», в ходе которого наша армия в течении двух часов прошла так называемую «линию Оганяна», которую 25 лет строил враг. Согласно военной науке, это очень сложная и трудная линия. Но наша армия прошла ее за два часа. Я думаю, что в ближайшее время наша армия, которая до сегодняшнего дня проводит большие учения, учитывая те ошибки, которые были допущены в 2016 году, в этот раз не за два часа, а за час дойдет до Агдере и уничтожит врага. В ближайшие дни наше командование, учитывая международную обстановку, даст приказ к наступлению, в результате которого мы заберем у врага наши земли.

— То есть, это снова будет бой местного значения? Или все таки полномасштабная военная операция?

— Апрельские бои 2016 года и были локальной операцией. Если азербайджанская армия предпримет общевойсковую наступательную операцию в трех направлениях, армяне не смогут препятствовать, потому что у них нет ни техники, ни живой силы, и нет специалистов. Если наша армия будет наступать сразу с трех направлений, то скажу наверняка: максимум за неделю Карабах будет наш.

Яна Мадатова

Minval.az