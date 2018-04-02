В штате Веракрус на востоке Мексики в результате бунта в тюрьме Ла-Тома погибли семь полицейских, еще 22 человека получили ранения. Об этом сообщает El Universal.

Отмечено, что более 1,3 тыс. заключенных устроили мятеж с требованием отставки начальника тюрьмы. Когда полицейские попытались утихомирить мятежников и перевести некоторых из них в другое пенитенциарное учреждение, заключенные отказались подчиниться, напали на правоохранителей и подожгли матрасы.

В сообщении пресс-службы правительства высказано предположение, что сотрудники полиции умерли от удушья.

«Эксперты из Генпрокуратуры устанавливают причины смерти сотрудников полиции. Основной причиной считают асфиксию, вызванную дымом от горящих матрасов», — говорится в сообщении.

Как передает «Корреспондент», через некоторое время мятежников удалось усмирить. На данный момент устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Minval.az