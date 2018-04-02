Владимир Путин, который 18 марта был избран президентом на следующие 6 лет, завтра, 3 апреля, отправится в Турцию. Глава России который прибудет в Турцию в составе большой делегации, обсудит с президентом Реджепой Тайипом Эрдоганом двусторонние связи, в том числе вопросы военного сотрудничества (покупка РЗК С-400 и т.д.), а также важные темы, регионального и мирового значения.

В тот же день в Анкаре пройдет Седьмое заседание Совета сотрудничества. Как сообщает пресс-служба турецкого президента, на мероприятии под председательством Путина и Эрдогана примут участие министры с обеих сторон.

На заседании Совета сотрудничества в центре внимания будут находится вопросы развития связей между двумя странами, состоится обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам.

На 4 апреля в Анкаре запланирован трехсторонний саммит по Сирии, в котором примут участие российский и турецкий президенты, а также президент Ирана Хасан Рухани.

Тот факт, что после президентских выборов Путин совершит свой первый зарубежный визит не в какую-либо из стран ЕАЭС и ОДКБ, например, в Беларусь или свой форпост Армению, а в Турцию – не может не привлечь внимания, это носит не символический характер. Это является показателем роли Турции в регионе и важности, которую она представляет для Москвы. Придаваемое Турции значение, это в то же время и придаваемое Азербайджану значение, направленный ему месседж. Фактически Москва выбрала Анкару, а в образе Анкары – Баку.

В этом контексте этот визит больше всего вызовет беспокойство в Армении. И так в последние годы армянские политические и экспертные круги, армянское лобби в России и по всему миру, выражают обеспокоенность углубляющимися связями между Анкарой и Москвой, и делают все возможное, чтобы испортить эти связи. Основным мотивом переживаний армян является возможное влияние российско-турецких отношений на карабахский вопрос в пользу Азербайджана. То есть, карабахский вопрос однажды может превратиться в тему для обсуждений между Москвой и Анкарой.

Отношения между Анкорой и Москвой развиваются в последние годы по восходящей и охватывают все возможные сферы. У двух стран становится все больше общих точек соприкосновения, стороны все лучше понимают друг друга. Неслучайно Турция не присоединилась к войне Запада против России и не выслала ни одного русского дипломата.

Официальная Анкара таким образом сделала жест России и направила тонкий месседж Западу. Таким образом, Эрдоган дал ясно понять, что Анкара не собирается предпринимать никаких мер в отношении Москвы из-за «дела Скрипалей». Эрдоган сказал, что у Турции нет необходимости поступать так, как это сделали другие страны. «Мы не разделяем такого понятия «а давайте поступим также» в таких вопросах», — сказал он.

Являющаяся членом НАТО Турция не присоединилась к продолжающимся уже 4 года санкциям Запада в отношении России, и теперь тоже продемонстрировала, что проводит независимый внешнеполитический курс, хотя Анкара не признает аннексию Крыма со стороны России. Стоит напомнить один момент: когда произошел кризис с Россией в результате инцидента с Су-24, Турция не получила достаточной поддержки ни от США, ни от НАТО. Турция не забыла этого, хотя она является очень важной страной региона для альянса.

В целом, любое государство не забывает страны и лица, которые оказали им поддержку в трудную минуту. В этом смысле тот факт, что такое могущественное государство, как Турция, и ее лидер не смотря ни на что не присоединяется к санкциям и дипломатической войне против России, наоборот, развивает отношения с Москвой во всех сферах – это беспрецедентная и даже историческая доброта. Этот жест наряду с политическими принесет России и финансовые дивиденды.

Наверное, ответ России на это не заставит себя долго ждать. В ходе визита Путина мы можем стать свидетелями его реверансов в сторону Анкары. Возможно, этот ответ проявится в намерении действовать заодно в ряде вопросов в конфликтных регионах, в том числе на Ближнем Востоке и Южном Кавказе.

Как бы то ни было, можно предположить, что отныне Россия и Турция будут более внимательно относится к интересам друг друга. Турция превращается для России в незаменимую страну, причем надолго. Это представляет важность и для Азербайджана, у которого имеется карабахская проблема.

Еще одна деталь, вызывающая беспокойство у армянской стороны и в антитурецких кругах в связи с визитом Путина: 3 апреля в Мерсине состоится церемония закладки фундамента АЭС «Аккую», в которой примет участие Путин. Соглашение по поводу АЭС «Аккую» было подписано между Турцией и Россией в 2010 году. Ожидается, что первый реактор планируется построить и сдать в эксплуатацию до 2023 года. То есть, самое позднее через 5 лет Турция будет обладать ядерной энергией и некоторыми ядерными компонентами, что считается важным фактором на пути создания атомного оружия. Такой сильной стране, как Турции, не составит труда добиться этого.

Отметим, что из мусульманских стран только у Пакистана имеется ядерное оружие. Получение Турцией статуса ядерного государства придаст этой стране еще больше силы и превратит ее из региональной сверхдержавы в мировую силу. Это означает, что Анкара приобретет еще больше веса во всех внешнеполитических вопросах, в том числе и по Карабаху…

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