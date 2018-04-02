1 апреля примерно в 2 часа ночи в дежурную часть Абшеронского РУП обратился гражданин, который сообщил, что в принадлежащем ему магазине в отношении него был совершен грабеж, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации, незамедлительно прибывшие на указанный адрес в городе Хырдалан сотрудники правоохранительных органов провели необходимые мероприятия.

«В ходе разбирательства стало известно, что в ночное время неизвестно лицо в магазине, принадлежащем жителю города Р.Казымову, потребовало у него деньги и табачные изделия. Не получив желаемого, он стал угрожать Р.Казымову находящейся в его кармане гранатой. Р.Казымов оказал грабителю сопротивление, в результате чего напавший бросил гранату в магазине и сбежал. В качестве вещественного доказательства изъята гранату «РГД-5».

В результате принятых неотложных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по «горячим следам» был задержан подозреваемый в совершении грабежа — житель города Хырдалан Тофик Ширинов».

По факту Абшеронским РУП возбуждено уголовное дело по ст.181 УК АР (грабеж), ведется расследование.

Minval.az