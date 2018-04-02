Ураган, сотрясавший Баку в последние дни марта, наделал много шума и неприятностей: и деревья ломал, и окна выбивал, и даже машины переворачивал. А еще сносил крыши. Первые фото покореженных и улетевших кусков крыш появились в социальной сети Фейсбук уже в первый день начала сильного ветра, который ночью, перейдя в сложную фазу в ураганно-штормового, разбушевался до такой степени, что не только жестяные и черепично-шиферные крыши новостроек, но и обычные толевые крыши наших бакинских домов просто не могли устоять перед его мощью. На места происшествий приезжали вызванные перепуганными жителями сотрудники МЧС, даже пожарники, которые разводили руками, дескать «стихия, ничего не поделаешь», и начинали срочно ликвидировать печальные последствия мартовского урагана. И помогали им в работе сотрудники ЖЭУ (правда, уже утром). Но на самом деле не обошлось и без раздолбайской халатности, которая — к счастью — не успела привести к печальным последствиям.

В издание Minval.az обратился Э. Мустафаев, проживающий по адресу Шерифли 80, кв. 54 (Низаминский район) и рассказал о том, что в ночь на 31 марта ураганный ветер сорвал крышу с их 5-этажного дома, и куски толя до сих пор валяются перед входом в блоки. Часть крыши упала на решетку соседей, часть кусков тяжелого слоя толя свисала с краев крыши, угрожая обрушением. По словам Э. Мустафаева, небольшой кусок толя все-таки упал с крыши на детей, которые после урагана играли во дворе, но серьезных последствий это падение не принесло, так как кусок был небольшим. А если бы упал именно тот отвисший кусок, который в данный момент по-прежнему находится в свисающем с крыши положении? Тогда трагедии было бы не избежать. После этого случая родители боятся выпускать детей во двор и все ждут, пока последствия урагана будут ликвидированы сотрудниками соответствующих ведомств.

И тут началось хождение по мукам, которое вовсе не странно для жителей нашего города.

Э. Мустафаев позвонил в ИВ Низаминского района, его перенаправили в РЖУ, где, в свою очередь, посоветовали обратиться в ЖЭУ. Но сотрудники ЖЭУ не пришли, и мер никаких не приняли. Вторичное обращение в ИВ тоже ни к чему не привело: Э. Мустафаеву посоветовали явиться в ИВ, написать заявление, согласно которому после рассмотрения, (которое неизвестно сколько времени займет) будут приняты соответствующие меры. А, тем временем куски толя по-прежнему валяются во дворе и свисают с крыши, угрожая окружающим людям и машинам обрушением со всеми вытекающими последствиями.

Автор заметки тоже является пострадавшим от ураганного ветра: по ул. Соны ханум Велиевой, 57 (бывш.переулок Сарайкина, Сабаильский район) так же ночью снесло крышу с дома. После очередного порыва ветра куски шифера и камни с досками полетели вниз — на балконные карнизы и припаркованные около дома машины. Срочно были вызваны сотрудники МЧС и пожарная команда, которые оперативно (ибо дом №57 находится около АП, а окна его выходят во двор Совмина) ликвидировали последствия разрушения. Фотографии прилагаются к материалу.

Кроме того, автор заметки не сильно удивится, если узнает о том, что не только по адресу Шерифли 80 не были ликвидированные последствия урагана. Жителям бывш. переулка Сарайкина, 57 повезло гораздо больше, потому что рядом с этим домом находятся важные стратегические объекты. А что же делать остальным жителям города, чьи дома пострадали от ураганного мартовского ветра? Писать заявления и ждать, пока будут приняты меры? А тем временем ни дети во дворах поиграть не могут, ни машины припарковать невозможно из-за страха перед последствиями урагана в виде свисающих балок и кусков толя? Напрашивается вопрос: а почему сотрудники ИВ и ЖЭУ не идут с комиссией по дворам и не проверяют, в каком состоянии находятся жилые дома на вверенной им территории? Ведь проверка домов — это и есть основная работа вышеуказанных ведомств, которые, в случае жалобы Э. Мустафаева палец о палец не ударили, чтобы принять меры.

Из всего вышесказанного можно сделать один печальный вывод: пока наши городские власти будут работать «спустя рукава», страдать будет население города, целиком и полностью зависящее от их «действий». Конечно же, найдутся сейчас те, кто скажет: а чего ждать? А чего самим не принять меры, не убрать обломки, не стащить с крыши опасные куски толя и шифера? Ну тогда давайте сами ремонтировать дороги, красить жилые дома, делать ремонт в блоках за свой счет, чинить электричество — за свой счет. Но тогда зачем нужны вообще коммунальные службы, которые игнорируют проблемы граждан города? И автор заметки сильно сомневается в том, что получит вразумительный ответ на свой последний вопрос.

Minval.az