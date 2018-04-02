Курильщикам, которые перешли на электронные сигареты, сложнее избавиться от табачной зависимости. К такому выводу пришли учёные из Американского колледжа терапевтов. Своё исследование они опубликовали в журнале Annals of Internal Medicine.

Участниками эксперимента стали 1357 курильщиков. Все они решили побороть свою зависимость и обратились для этого в специальную клинику. Среди рекомендаций было предложение попробовать альтернативу обычным сигаретам.

27% участников эксперимента стали курить электронные сигареты. Но это им почти никак не помогло. Только 10% из них смогли в течение полугода бросить курить.

73% участников электронные сигареты не курили, и побороть зависимость за такой же период смогла четверть из них.

Некоторые участники (из числа некурящих электронные сигареты) пробовали лекарства для борьбы с табачной зависимостью. Среди них 30% смогли отказаться от табака за шесть месяцев, отмечает Лайф.

Minval.az