В китайской провинции Шаньдун водитель сбежал с места ДТП, оставив умирать женщину и ребёнка, которых он сбил на высокой скорости, когда они ехали на электрическом скутере. Мужчина даже представить не мог, что погибшие были его женой и сыном. Позже полицейским удалось его задержать и когда водитель узнал правду, то не смог сдержать крика боли, сообщает Лайф со ссылкой на Mirror.

Трагедия произошла около 10 вечера. Свидетели сразу же вызвали скорую помощь, но мальчику уже нельзя было помочь. Женщина сейчас находится в реанимации. На месте ДТП водитель, названный только по фамилии Ван, не прекращал плакать.

Перед аварией семья отправлялась в гости к родственникам, чтобы поужинать. В этот момент мужчина как раз ехал домой на серебристом фургоне, чтобы вовремя успеть к ним.

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