Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял вице-премьера Республики Беларусь, сопредседателя межправительственной комиссии Владимира Семашко.

Сообщает Minval.az со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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