Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял вице-премьера Республики Беларусь, сопредседателя межправительственной комиссии Владимира Семашко.
Сообщает Minval.az со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял вице-премьера Республики Беларусь, сопредседателя межправительственной комиссии Владимира Семашко.
Сообщает Minval.az со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Дата: 2018/04/02 11:06
Раздел: Азербайджан
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