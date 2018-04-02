Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у Турции нет права читать нравоучения Израилю. Соответствующее заявление глава израильского кабмина опубликовал в понедельник в Facebook после того, как президент Турции Тайип Эрдоган в воскресенье раскритиковал его за обвинения турецкой армии в преступлениях против гражданского населения.

Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «террористом», а Израиль — «государством террора», целью которого являются невинные мирные жители Сам Нетаньяху ранее в тот же день отверг критику со стороны Анкары в отношении действий израильской армии, предпринятых 30 марта, когда в ходе столкновений на границе с сектором Газа были убиты 17 палестинцев.

«Эрдоган не привык к тому, что ему отвечают, ему стоит начать привыкать, — написал Нетаньяху. — Не тому, кто оккупирует северный Кипр, вторгается в курдский регион и уничтожает гражданское население в Африне, читать нам нравоучения о моральных ценностях».

Minval.az