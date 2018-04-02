В Петропавловске-Камчатском полицейские задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Его обвиняют в хищении крупной суммы у местного жителя, нуждающегося в лечении, передают российские СМИ.

В полицию о хищении 180 тысяч рублей заявил 46-летний житель краевого центра. Горожанин рассказал, что 20 марта передал крупную сумму денег малознакомому мужчине, который обещал ему оказать помощь в лечении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был задержан 36-летний неработающий приезжий из Азербайджана. Иностранец убедил камчатца в том, что найдет хирурга, который сделает ему операцию на ноги. Однако после того, как потерпевший заплатил мужчине за помощь, злоумышленник пропал. Практические все похищенные денежные средства он потратил.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Мерой пресечения ему избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Minval.az