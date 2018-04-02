Группа хакеров украла у клиентов магазинов в США данные пяти миллионов кредитных и дебетовых карт и выставила часть информации на продажу.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает компания Gemini Advisory, специализирующаяся на компьютерной безопасности.

По данным экспертов, за преступлением стоит хакерская группа JokerStash, которая на днях объявила о взломе данных и выставила сведения 125 тысячах кредиток на продажу.

«В сотрудничестве с несколькими финансовыми организациями мы подтвердили с высокой степенью уверенности, что записи были украдены у клиентов магазинов Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor в период с мая 2017 года по настоящее время», — говорится в сообщении.

Большинство пострадавших клиентов магазинов, входящих в структуру канадской компании Hudson’s Bay Co, проживают в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

В Gemini Advisory напомнили, что ранее хакеры из упомянутой группы взломали данные клиентов таких сетевых магазинов как Whole Foods, Chipotle, Omni Hotels & Resorts и отелей сети Trump Hotels, основанной в свое время действующим президентом США.

«Нынешняя хакерская атака является одной из самых больших и самых разрушительных, когда-либо поражавших розничные компании», — констатируют эксперты.

Minval.az