Вечером 30 марта в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 37 в Северном городке в Новоалексадровске после тушения пожара обнаружено тело 55-летнего гражданина Азербайджана с признаками насильственной смерти, передают российские СМИ.

Как сообщают в областном следкоме, согласно выписке из журнала регистрации трупов ГБУЗ «Сахалинский областной центр судебно-медицинской экспертизы», причина смерти мужчины — закрытая черепно-мозговая травма.

По подозрению в совершении этого преступления задержаны 42-летний земляк потерпевшего и 35-летняя местная жительница.

«Полицейские получили информацию о том, что злоумышленники собираются в ближайшее время покинуть Южно-Сахалинск, чтобы скрыться от правоохранительных органов. В результате целого комплекса оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции в одной из гостиниц областного центра», — рассказывают в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Следствием в Южно-Сахалинский городской суд направлены ходатайства об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, потерпевший и подозреваемые арендовали квартиру в Северном городке. За съем жилья все должны были платить в равных долях. Однако потерпевший из-за отсутствия денег последние месяцы свою долю за аренду квартиры не вносил.

Из-за этого между женщиной и потерпевшим, которые вместе 29 марта употребляли спиртные напитки, произошел конфликт. Подозреваемая стала бить потерпевшего, наносила удары и доской по голове. К избиению мужчины подключился и сожитель женщины.

На следующее утро подозреваемые обнаружили соседа мертвым. Чтобы скрыть преступление, труп подожгли и скрылись. Расследование уголовного дела продолжается.

Minval.az