Военнослужащие подразделений российской военной базы, дислоцированной в Армении, подняты по тревоге с последующей передислокацией на высокогорный полигон Алагяз.

Как передает ТАСС, об этом сообщил в понедельник руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

«За неделю учений военнослужащие на полигоне Алагяз выполнят зачетные упражнения по вождению в условиях горно-скалистой высокогорной местности, боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машин пехоты, танков, артиллерийских и зенитно-ракетных орудий», — сказал Астафьев.

Основное внимание будет уделено отработке в горах тактических действий мотострелковых подразделений в составе разведывательно-ударных (огневых) контуров при поддержке артиллерии, войсковой противовоздушной обороны и авиации.

В двусторонних тактических учениях в Закавказье принимают участие более 1 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц военной специальной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация.

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