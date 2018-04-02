В Бакинском международном автовокзальном комплексе произошел неприятный инцидент. В минувшее воскресенье, первого апреля, 18-летняя жительница Баку пыталась покончить с собой. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Бинагадинского района.

Жительница Баку Агазаде Шабнам Ахмед гызы, 2000 года рождения, примерно в 12:00 по местному времени бросилась со второго этажа платформы. К счастью, девушка осталась жива. Однако состояние пострадавшей врачи оценивают как тяжелое. В настоящее время Агазаде находится в Клиническом медицинском центре.

Сообщается также, что девушка страдает нервными расстройствами. В данное время правоохранительные органы выясняют причину несостоявшегося самоубийства.

Minval.az