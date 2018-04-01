Глава КНДР Ким Чен Ын с супругой посетил выступление южнокорейских поп-исполнителей в Пхеньяне. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на Министерство культуры Южной Кореи.

— Стало известно, что председатель госсовета Ким Чен Ын с женой присутствовали на выступлении в Пхеньяне группы артистов, — приводит агентство заявление ведомства.

Известно, что на концерте также присутствовали председатель Президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам и сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон.

Напомним, делегация южнокорейских поп-музыкантов, спортсменов и журналистов в составе 120 человек прибыла в субботу в КНДР. Концерты поп-музыкантов из Южной Кореи в КНДР проходят впервые с 2005 года.

Стоит отметить, что договорённость о гастролях музыкантов из Южной Кореи в Северную была достигнута 20 марта на фоне подготовки к проведению саммита между главами республик.

Minval.az