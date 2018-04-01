На YouTube появилось новое видео с камер наблюдения сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове. Ролик, на котором запечатлено начало пожара и давка при эвакуации, опубликовал кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший всю семью.

Востриков отмечает, что ранее это видео уже публиковалось, но в обрезанном виде. Пожар начинается в конце первой минуты ролика. Спустя несколько секунд происходит яркая вспышка в игровой комнате.

Вторая часть ролика показывает, как люди покидали торговый центр по пожарной лестнице. На кадрах видно, как посетители толпятся на площадке и вынуждены спускаться медленным шагом с остановками.

Minval.az