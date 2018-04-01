Власти Бахрейна обнаружили крупнейшее из найденных на территории страны месторождений нефти, передает РИА Новости со ссылкой на национальное информационное агентство BNA.

«(Высочайший) комитет (по природным ресурсам и экономической безопасности), согласно своим планам, занимался освоением потенциала национальных нефтяных компаний с целью увеличить вдвое работы по разведке и выемке, что привело к обнаружению крупнейших запасов нефти в истории королевства», — сообщает агентство.

По оценке комитета, ожидается, что месторождение «содержит крайне значительный объем нефти плотных пластов, который намного превышает объем Бахрейнского месторождения». Кроме того, были обнаружены большие запасы глубинного газа.

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