Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «террористом», а Израиль — «государством террора», целью которого являются невинные мирные жители. Так, выступая на съезде турецкой Партии справедливости и развития в городе Адана, политик отреагировал на столкновения палестинцев и израильских военных на границе Израиля и сектора Газа, пишет RT со ссылкой на Daily Sabah».

«Мне не нужно рассказывать мировому сообществу, насколько жестока израильская армия. Мы можем наблюдать, что делает это террористическое государство, глядя на ситуацию в Газе и Иерусалиме», — сказал Эрдоган. Действия израильских военных в связи с этим турецкий лидер назвал «массовым убийством», а Нетаньяху — «террористом».

Израильский премьер-министр, как также заметил Эрдоган, не может найти «надлежащую международную поддержку» своим действиям. Его в частности, не поддерживает Турция, напомнил политик, указав на то, что Анкара не одобрила решение США признать столицей Израиля Иерусалим.​

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