С 30 марта по 1 апреля состоялся визит президента SOCAR Ровнага Абдуллаева в Грузию. Как сообщил Report генеральный директор компании «SOCAR Energy Georgia» Махир Мамедов, во время визита президента SOCAR сопровождали вице-президенты Сулейман Гасымов, Давид Маммедов и начальник Управления Инвестиций Вагиф Алиев.

В ходе визита состоялась деловая встреча между президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым и первым вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрием Кумсишвили. Стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества и пути дальнейшего расширения и углубления двустороннего партнерства в Грузии.

В головном офисе компании SOCAREnergyGeorgia в г. Тбилиси было проведено производственное заседание. В ходе заседания генеральный директор SOCAREnergyGeorgia господин Маир Маммедов ознакомил руководство SOCARс результатами деятельности компании за 2017-й год, а также с дальнейшими планами развития на 2018-й год. По итогам заседания были определены конкретные направления деятельности на 2018-й год компании SOCAREnergyGeorgiaс учётом достижений 2017-го года.

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