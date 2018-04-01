Вице-канцлер Австрии, министр по делам государственной службы и спорта Хайнц-Кристиан Штрахе предложил ввести запрет на ношение хиджаба в австрийских детских садах и начальных школах.

Как передает ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета Kronen Zeitung.

«Я выступаю за введение запрета ношения хиджаба в детских садах и начальных школах на федеральном уровне», — заявил Штрахе в интервью газете. Вице-канцлер уверен, что данная мера позволит девочкам к 10 годам жизни чувствовать защиту государства, свободно развиваться и будет способствовать их нормальной интеграции в общество.

По словам Штрахе, запрет на хиджаб в сфере начального образования наряду с изучением немецкого языка станет дополнительным гарантом лучшей интеграции представителей других конфессий в австрийское общество. Вице-канцлер подчеркнул, что мусульманский платок служит разделителем между детьми и мешает интеграции. «Это играет на руку политическому исламу [исламизму], который уже сегодня создал опасные параллельные общества в различных организациях и объединениях», — констатировал австрийский министр. Он добавил, что необходимо начинать применять превентивные меры с самого юного поколения, иначе в несовершеннолетнем возрасте будет слишком поздно.

В Австрии с 1 октября 2017 года действует «запрет на паранджу» — федеральный закон о запрете сокрытия лица в общественных местах. Он касается в первую очередь носителей паранджи, бурки и никаба, а также распространяется на людей, кто прячет лицо в общественных местах или на транспорте. Нарушение постановления влечет за собой денежный штраф в размере €150, отказ от его исполнения — задержание и препровождение в полицейский участок для разъяснительной беседы. Исключением стали медицинские марлевые повязки с предписанием врача, холодные погодные условия, праздники или маскарады, профессиональная необходимость.

За полгода после вступления в силу 1 октября 2017 года по 27 марта 2018 года полиция зафиксировала только 50 нарушений нового закона.

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