Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно облачная погода, временами будет пасмурно, в основном без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в воскресенье.

В некоторых местах будет слабый туман, ветер юго-западный, порывистый. Ночью ожидается 4-7, днем 9-14 градусов тепла.

В районах Азербайджана погода будет в основном без осадков, ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Западный ветер местами усилится.

Ночью 3-8, днем 11-16, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Minval.az