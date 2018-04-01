Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился своим мнением насчёт предстоящего противостояния в 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Конечно, мы постоянно думаем об этом противостоянии. Когда играешь против команды, которая сильнее, возникают трудности. У «Реала» также много экстраординарных игроков. Однако по итогам двух прошлых раундов мы также понимаем, что самые талантливые не всегда побеждают. Если мы будем лучше мадридцев в этих двух встречах, мы добьёмся чего-то невероятного», — цитирует Буффона RT со ссылкой на Football Italia.

Он также рассказал, как португальский форвард «Реала» Криштиану Роналду влияет на его сон.

«В такой команде, как «Реал», один игрок мало что решает. Но осознание того, что я вновь встречусь с Криштиану Роналду, мешает мне спать по ночам», — сказал Буффон.

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