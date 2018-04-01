Третью часть серии фильмов о населенном динозаврами острове «Мир Юрского периода» снимет режиссер оригинальной картины Колин Треворроу.

Как передает издание The Hollywood Reporter, кандидатуру Треворроу на роль режиссера предложил исполнительный продюсер картины Стивен Спилберг.

Ранее стало известно, что премьера фильма «Мир Юрского периода 3» запланирована на лето 2021 года. Сценаристом станет Эмили Кармайкл.

В 2018 году в России состоится премьера второй части «Мира Юрского периода». Ожидается, что фильм появится в прокате 7 июня 2018 года.

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