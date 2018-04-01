«Кофейные пиксели» содержат столько же кофеина, как и чашка популярного напитка.

Несколько лет тому назад Райвис Вайтекунс и его братья предложили соотечественникам холодный бутылированный кофе, но он как-то не прижился.

Тогда предприимчивые латвийцы придумали идею получше. Они решили сделать кофе съедобным. После череды экспериментов команда выдумала смешивать кофейные бобы с какао-маслом и другими ингредиентами, сообщает ВВС.

В результате получилась кофейная плитка, которая обладает вкусом эспрессо и содержит ровно столько же кофеина, как и чашечка популярного напитка.

Minval.az