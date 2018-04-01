Современный Иран является мусульманской страной со своими строгими нравами и законами. Так, например, здесь категорически запрещено пить алкоголь, женщины носят одежду, которая полностью закрывает их тела и специальные платки, прикрывающие голову и т. д. Однако не все жители страны соблюдают эти правила.

В Иране есть особая привилегированная часть населения, которой закон не писан. Так называемая золотая молодежь. Они носят откровенную одежду, веселятся на полную катушку, устраивают шумные вечеринки с выпивкой и не стесняются этого.

Издание «Интересно знать» предлагает взглянуть на наиболее вопиющие примеры роскошной жизни деток элит.

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