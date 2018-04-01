Британская пресса сообщила, что террористы ИГИЛ планируют осуществить атаки, в частности, на болельщиков из Англии, во время проведения Чемпионата мира по футболу в России. Видео и фотографии, размещенные в зашифрованном приложении месенджера Telegam, как утверждается, подробно описывают планы атак террористической группы на международный турнир. Об этом сообщает британский таблоид Тhe Sun.

Как полагают, показывает, что экстремисты, возвращающиеся из Сирии и Ирака, строят вооруженные беспилотные летательные аппараты в России. Беспилотник должен нести противотанковые ракеты, а в надписи указано, что они являются некоторыми типами бомб, выпускаемыми ИГИЛ.

Специалисты по кибербезопасности утверждают, что приложение стало «местом размножения» для террористов в преддверии чемпионата мира. Разведка предполагает, что угрозы следует воспринимать всерьез.

«Нет сомнений в том, что эта технология, если она используется ИГИЛ при террористических атаках на чемпионате мира, может привести к катастрофическим результатам», – цитирует издание слова источника в разведке.

ФСБ предупредила, что терроризм является угрозой номер один для чемпионата мира, опережая хулиганство и киберпреступность.